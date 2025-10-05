Biên phòng Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng người Lào cùng 500kg ma túy

Tối 5/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin đã triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số QT 925.3, bắt giữ 2 đối tượng người Lào, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Vụ bắt giữ diễn ra vào lúc 16h cùng ngày tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Một trong hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Hoài Nam).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 500kg ma túy các loại, chủ yếu là methamphetamine, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án để làm rõ các đối tượng và đường dây liên quan.

Chiến công này được xem là thành tích nổi bật của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.