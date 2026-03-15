Làm rõ nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm rượt đuổi, chém người trong đêm

Ngày 15/3, Công an xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết đã làm rõ vụ việc nhóm đối tượng mang theo kiếm và ống tuýp sắt rượt đuổi, chém người trong đêm khiến một nạn nhân bị thương.

Trước đó, Công an xã Nam Trạch nhận thông tin anh N.M.Đ., trú tại địa phương bị một nhóm người mang hung khí rượt đuổi, chém bị thương phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 9/3.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Nam Trạch xác định có 11 đối tượng liên quan và đã triệu tập để làm rõ. Nhóm đối tượng này có độ tuổi 16-19, trú tại phường Đồng Thuận, xã Nam Trạch (Quảng Trị).

Các đối tượng khai nhận trước đó rủ nhau sử dụng 4 mô tô, mang theo kiếm, ống tuýp sắt, di chuyển qua nhiều địa bàn để tìm đánh nhóm thanh niên từng có mâu thuẫn. Khi đến thôn Nhân Quang, xã Nam Trạch, các đối tượng nhìn thấy anh Đ. và một số người bạn và nhầm tưởng đây là nhóm từng xảy ra mâu thuẫn với mình nên rượt đuổi.

Khi chặn được xe anh Đ., một đối tượng trong nhóm đã sử dụng kiếm chém vào cánh tay trái của anh Đ.. Nhóm anh Đ. bỏ chạy thoát thân, các đối tượng trên mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an xã Nam Trạch đã củng cố tài liệu, chứng cứ và chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý.