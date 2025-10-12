Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng logo website đánh bạc lên mạng xã hội

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Công an phường Uông Bí thuộc tỉnh này vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với chị V.T.T.G. (SN 2001, trú tại phường Yên Tử, Quảng Ninh) số tiền 7,5 triệu đồng.

Chị G. bị xử phạt vì đăng tải hình ảnh có logo của một website đánh bạc trực tuyến lên mạng xã hội Facebook.

Công an làm việc với chị G. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, hành vi của V.T.T.G. vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ, về việc Cung cấp, chia sẻ thông tin kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Uông Bí phát hiện tài khoản Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh chứa logo website đánh bạc. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là V.T.T.G., người này đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Công an phường Uông Bí, vụ việc là lời cảnh báo với người dùng mạng xã hội về hậu quả pháp lý của việc đăng tải, chia sẻ nội dung liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Hành vi tưởng chừng vô hại có thể bị xem là cổ xúy cho tệ nạn xã hội.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không tham gia hoặc chia sẻ đường link, quảng cáo cờ bạc trực tuyến. Khi phát hiện hành vi quảng bá hoặc tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, người dân nên báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.