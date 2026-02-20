Bí mật trên các con thuyền neo bờ sông Hồng

Ngày 20/2, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên sông Hồng, khu vực giáp ranh Hà Nội - Hưng Yên. Cơ quan công an đã bắt giữ 14 đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng (TP Hà Nội). Các đối tượng lợi dụng đặc thù địa hình sông nước phức tạp, ít người chú ý vào ban đêm và chọn vị trí phạm tội ở khu vực giáp ranh giữa TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên để né tránh sự phát hiện.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 12/2, tại khu vực đường Bát Tràng, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt giữ 14 đối tượng liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm số tiền gần 100 triệu đồng, 2 thuyền, 4 ô tô cùng nhiều điện thoại di động.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định việc tham gia sòng bạc không diễn ra công khai mà có “điều kiện” đi kèm. Những người muốn đánh bạc phải được người quen trong nhóm giới thiệu.

Hàng ngày, các đối tượng tập trung ở khu vực cây xăng Xuân Quan (xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên).

Tại đây, các “vệ tinh” cảnh giới chờ sẵn, sau đó đưa các con bạc xuống thuyền nhỏ neo ở bờ sông Bắc Hưng Hải để di chuyển ra thuyền lớn. Từ thuyền lớn, nhóm này tổ chức cho các con bạc đánh xóc đĩa trong khi thuyền trôi hoặc neo đậu trên sông Hồng, khu vực xã Bát Tràng (TP Hà Nội).

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.