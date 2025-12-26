Mâu thuẫn tình cảm, nhóm nam nữ hỗn chiến bằng mã tấu ở TPHCM

Ngày 26/12, Công an xã Phú Hòa Đông, TPHCM, vừa truy xét 2 nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến nghiêm trọng trên địa bàn.

Theo đó, do mâu thuẫn tình cảm và xích mích trên không gian mạng, V.T.K.D. (SN 2006) và T .T.N.D. (SN 2005) đã liên lạc, hẹn nhau để giải quyết.

Hung khí các đối tượng chuẩn bị để hỗn chiến (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 24/12, nhóm do V.T.K.D. cầm đầu đã chuẩn bị dao tự chế, mã tấu, gậy sắt và xảy ra hỗn chiến với nhóm của B.H.S., tại con hẻm trên đường Hồ Văn Tắng, xã Phú Hòa Đông. Vụ việc khiến một số người bị thương tích nặng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hòa Đông đã khẩn trương phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành truy xét, mời 10 nghi phạm lên làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.

10 người liên quan đến vụ hỗn chiến bị mời làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, đây là vụ án nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người khác.

Qua vụ việc, Công an xã Phú Hòa Đông khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc tham gia các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội.

Đối với thanh, thiếu niên niên, nhà chức trách yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, không sử dụng không gian mạng để kích động, thách thức, lôi kéo nhau vi phạm pháp luật.