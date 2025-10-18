Vụ án dùng súng bắn chết 2 đồng nghiệp (kỳ cuối): Cơn hận thù mù quáng

Đầu năm 2023, Lê Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, trú xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cũ) trong vòng 6 tiếng đã dùng súng sát hại một đồng nghiệp cũ ở tỉnh Nam Định; bắt taxi đi TP Từ Sơn cũ, tỉnh Bắc Ninh giết thêm một người nữa rồi bỏ trốn.

Lời khai của sát thủ máu lạnh

Sau khi dùng súng sát hại anh V.V.T. (Bắc Ninh), Lê Nguyễn Minh Tuấn bắt taxi bỏ trốn ở một nhà nghỉ tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã phát hiện nơi lẩn trốn của Tuấn, ập vào nhà nghỉ khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Cơ quan công an bắt giữ Lê Nguyễn Minh Tuấn tại một nhà nghỉ ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũ (Ảnh: CAND).

Đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định, Tuấn mua khẩu súng nhãn hiệu M1911 kèm 18 viên đạn. Tuy nhiên, cơ quan công an kiểm tra, phát hiện trừ viên đạn Tuấn đã bắn anh V.V.T, số đạn còn lại không đủ 17 viên nên tiếp tục đấu tranh khai thác.

Biết không thể chối cãi, Tuấn khai trước khi sát hại anh V.V.T., Tuấn đã dùng súng sát hại một người quen khác tên là N.V.V. (SN 2001, quê ở xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cũ).

Công an Bắc Ninh đã liên hệ với Công an tỉnh Nam Định xác minh lời khai của Tuấn. Khi Công an xã Hợp Hưng đến gia đình anh N.V.V. mới biết gia đình anh này cũng đang tổ chức đi tìm anh vì anh V. đi từ chiều 12/1/2023 rồi không thấy về, mất liên lạc.

Theo lời khai của Tuấn, chiều 12/1/2023, Tuấn được người quen là Nguyễn Văn Phú (SN 2002) và anh N.V.V. rủ về Nam Định uống rượu. Anh V. từng có thời gian làm chung quán với Tuấn ở TP Từ Sơn cũ, tỉnh Bắc Ninh.

Nhận lời mời, Tuấn ra bụi cây lấy súng vào ba lô, nhét đạn vào trong túi quần rồi bắt xe về Nam Định. Khi về đến Nam Định, Tuấn được anh V. và Nguyễn Văn Phú đi xe máy đến đón. Phú điều khiển xe máy chở anh V. cùng Tuấn ngồi phía sau.

Trên đường đi, Tuấn nhắc lại việc từng có mâu thuẫn với anh V. và cho rằng anh V. khinh thường mình, hay chửi bố mình. Do 2 người nói đi nói lại về mâu thuẫn cũ nên Phú dừng xe, anh V. xuống xe ngồi ở lề đường.

Tuấn cũng xuống xe rồi dùng súng đã nạp đạn sẵn từ trước đó bắn thẳng vào đầu anh V. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Tuấn kéo xác nạn nhân giấu dưới bờ ruộng ven đường.

“Danh sách hận thù” của kẻ giết người

Mặc dù biết Tuấn đã ra tay sát hại anh V. nhưng Nguyễn Văn Phú vẫn tiếp tục chở Tuấn đến siêu thị Big C (TP Nam Định cũ) theo yêu cầu của Tuấn, để đối tượng này bắt taxi đi Bắc Ninh. Sau khi Tuấn rời đi, Phú cũng không hề thông báo cho gia đình nạn nhân hay cơ quan công an mà xem mọi chuyện như không có gì xảy ra.

Khi đến TP Từ Sơn cũ, tỉnh Bắc Ninh, Tuấn tìm đến quán Sky-Hotel Hương Xuân dùng súng sát hại anh V.V.T. tại quầy bar của quán, cũng vì lý do mâu thuẫn có từ trước đó.

Sau đó Tuấn đi lên tầng 3 và tầng 4 của quán, tìm anh N.M.T. (nhân viên quán) cũng nhằm mục đích giết anh này. Do không thấy anh N.M.T. nên Tuấn bỏ chạy ra khỏi quán, bắt taxi bỏ trốn lên Bắc Giang.

Tang vật vụ án cơ quan công an thu giữ được (Ảnh: VKSND Bắc Ninh).

Theo lời khai của Tuấn, những người nằm trong “danh sách hận thù” của Tuấn không chỉ có anh T. , anh V. mà còn thêm 3 người khác, trong đó có N.M.T. và 2 nhân viên đều làm cùng với Tuấn. Những người này đều có mâu thuẫn với Tuấn nên hắn nảy sinh ý định trả thù lần lượt.

Ngày 9/12/2013, TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Nguyễn Minh Tuấn về các tội Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tại phiên toà, HĐXX đã xử phạt bị cáo Lê Nguyễn Minh Tuấn mức án tử hình về tội Giết người; 3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.