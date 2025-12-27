Nhóm thiếu niên vô cớ chặn đánh 3 người đi đường ở TPHCM

Ngày 27/12, Công an phường Xóm Chiếu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lập hồ sơ, xử lý 14 thanh thiếu niên có hành vi tấn công người đi đường.

Rạng sáng 16/12, anh T.T.Q. cùng 2 người bạn chạy xe trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, bất ngờ bị 14 người đi trên 7 xe máy chặn đường. Các đối tượng dùng nón bảo hiểm, dây nịt tấn công nhóm anh Q., gây thương tích cho các nạn nhân.

Các đối tượng bị mời làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Trung tá Phạm Quang Thành, Trưởng Công an phường Xóm Chiếu, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ của đơn vị khẩn trương truy xét, nhanh chóng xác định được các đối tượng tham gia hành hung nhóm anh Q..

Sau 6 ngày truy xét, Công an phường Xóm Chiếu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, đã xác định, mời làm việc 14 người từ 14 đến 18 tuổi.

Việc nhanh chóng vào cuộc, xử lý các đối tượng cho thấy tinh thần trách nhiệm của Công an phường Xóm Chiếu. Đơn vị đã góp phần củng cố niềm tin của người dân với lực lượng công an.