Tài xế ô tô đánh nam thanh niên bất tỉnh trên phố Hà Nội

Ngày 25/12, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ việc một người đàn ông hành hung nam thanh niên bán hàng trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 24/12, tại khu vực trước Nhà sinh hoạt cộng đồng số 17, ngõ 104 phố Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, một người đàn ông điều khiển ô tô màu trắng dừng đỗ xe tại khu vực không được phép.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: T.D.).

Thấy vậy, nam thanh niên bán hàng gần đó đã lên tiếng nhắc nhở. Sau đó, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Tài xế ô tô đã xuống xe và hành hung nam thanh niên bán hàng.

Vụ xô xát khiến nạn nhân bị thương nặng. Khi người dân xung quanh chạy đến can ngăn, tài xế quay lại ngồi trong ô tô còn nam thanh niên bán hàng ngồi bất động trước cửa Nhà sinh hoạt cộng đồng.

Một số người dân cho biết, sau khi hành hung nạn nhân, người đàn ông định rời khỏi hiện trường nhưng đã bị người dân giữ lại, yêu cầu chờ lực lượng chức năng đến giải quyết.

Nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mời người điều khiển ô tô về trụ sở làm việc, đồng thời cẩu phương tiện liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Theo người dân, sau vụ việc, nam thanh niên đã được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nên chưa thể làm việc với cơ quan chức năng.