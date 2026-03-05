Khởi tố thanh niên tông xe vào đám đông ở Đà Lạt

Ngày 5/3, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Quốc (SN 2000, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) để điều tra về tội Giết người.

Theo điều tra của công an, vào khoảng 15h ngày 25/2, sau khi nhậu say, Quốc lái xe máy trên đường Hoàng Diệu, phường Cam Ly - Đà Lạt. Một ô tô trung chuyển hành khách phía trước đột ngột chuyển hướng khiến Quốc giật mình, phanh xe và ngã xuống đường.

Trần Văn Quốc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Thấy ô tô tiếp tục di chuyển, Quốc lái xe máy đuổi theo. Sau khi chặn ô tô, Trần Văn Quốc tiến đến chửi bới tài xế là anh Huỳnh Duy Minh (SN 1983), dùng tay đánh vào mặt làm anh này bị choáng.

Sau vụ việc, anh Minh trở về phòng điều hành của công ty tại Bến xe liên tỉnh Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để nghỉ ngơi thì Quốc lái ô tô con đến tìm, gây gổ.

Tại đây, giữa Quốc, người thân của Quốc và những người thuộc gia đình anh Minh cùng một số người khác xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với nhau.

Quốc lái ô tô lao vào đám đông (Ảnh: Cắt từ Clip).

Khi thoát ra khỏi đám đông, Trần Văn Quốc lái ô tô tông vào nhóm người, làm nhiều nạn nhân bị thương rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến khu vực bến xe liên tỉnh náo loạn.

Sau vụ việc, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Quốc để phục vụ điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc, Trần Văn Quốc có nồng độ cồn 0,238mg/l khí thở, âm tính với chất ma túy. Liên quan đến vụ việc, công an cũng xác định có 7 người (bao gồm Quốc) bị thương ở các mức độ khác nhau. Không có ai bị thương tích nghiêm trọng.