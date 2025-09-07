Bị công an giả dọa bắt, ông lão 70 tuổi vội ra ngân hàng rút tiền

Ngày 7/9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, một người dân trên địa bàn đã viết thư tay cảm ơn gửi lực lượng Công an xã Sơn Hòa kịp thời giúp ông không bị kẻ xấu lừa tiền.

Trước đó, ông Đoàn Văn Hiền (70 tuổi, trú tại xã Sơn Hòa) nhận được điện thoại gọi video từ nhóm người mặc trang phục công an và tự xưng là cán bộ Công an xã Sơn Hòa.

Các đối tượng dùng nhiều chiêu thức tinh vi để lừa đảo người dân (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Ông Hiền được thông báo đang bị truy nã do tham gia đường dây mua bán người và yêu cầu phải gửi ngay 20 triệu đồng đến tài khoản các đối tượng cung cấp, nếu không sẽ bị bắt giữ.

Do các đối tượng đọc chính xác số căn cước công dân của mình, ông Hiền lo sợ và ra ngân hàng để rút tiền tiết kiệm, gửi cho nhóm người này.

Tại ngân hàng, ông Hiền đọc được một số tờ rơi, áp phích của công an tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo nên ông trình báo đến Công an xã Sơn Hòa.

Nhận tin báo, Công an xã Sơn Hòa kiểm tra, đối chiếu thông tin và xác định đây là các đối tượng giả mạo lực lượng chức năng để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ngoài việc được công an ngăn chặn chuyển tiền cho người lạ, ông Hiền còn được hướng dẫn cách thức bảo vệ an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân và cảnh giác trước các cuộc gọi lạ.

Trước sự giúp đỡ tận tình của lực lượng chức năng, ông Hiền viết thư cảm ơn đến công an xã cùng ngân hàng đã hỗ trợ kịp thời. Trong thư ông Hiền cho biết sẽ tuyên truyền cho người thân, hàng xóm, chủ động cảnh giác, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo.