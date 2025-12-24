Nguyên cán bộ xã ở Lâm Đồng phát hiện vali chứa 2,7kg ma túy sau nhà

Ngày 24/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kiều (SN 2002), Phan Bá Tây (SN 2004, em trai Kiều) cùng trú tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, về tội Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố bà Nguyễn Thị Cẩm (SN 1974, trú tại xã Sơn Mỹ) về tội Che giấu tội phạm.

Vali chứa ma túy bị lực lượng công an thu giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo điều tra của công an, vào 7h ngày 13/10, ông Trần Thảo (SN 1962), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ ra sau nhà, bất ngờ phát hiện chiếc vali lạ nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Sơn Mỹ, Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường, mở vali kiểm tra, phát hiện bên trong có nhiều gói nylon đựng tinh thể màu trắng, bột màu cam, viên nén.

Lực lượng chức năng xác định các chất trong túi nylon là ma túy dạng ketamine, methamphetamine với tổng trọng lượng hơn 2,7kg.

Các gói nylon chứa ma túy được giấu trong vali (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Công an xác định Phan Thị Kiều mua số chất cấm nói trên với ý định bán lại cho người nghiện để kiếm lời. Số hàng này được Kiều cho vào vali, chuyển cho em trai là Phan Bá Tây mang về nhà bà Nguyễn Thị Cẩm ở xã Sơn Mỹ để cất giấu.

Khi nghe tin Phan Thị Kiều bị Công an TPHCM điều tra, bà Nguyễn Thị Cẩm mang chiếc vali chứa ma túy ném sau nhà nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an TPHCM điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.