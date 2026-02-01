Bị bắt khi mang súng cùng hơn 1.000 viên đạn đi giao cho khách

Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Như Đức (26 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa); Phạm Đức Chung (24 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai); Trần Ngọc Quân (21 tuổi) và Nguyễn Đức Phúc (27 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Cả 4 đối tượng liên quan đến việc mua bán vũ khí quân dụng bị công an bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước đó, ngày 7/1, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Lê Như Đức khi đối tượng này đang vận chuyển một khẩu súng dạng khí nén (PCP) cùng hơn 1.000 viên đạn chì đi giao cho khách ở xã Tam Giang (tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan chức năng đã mang khẩu súng đi giám định, kết quả cả súng và đạn nêu trên đều là vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận, khoảng tháng 5/2025, thông qua mạng xã hội, Đức biết nhiều người có nhu cầu mua súng tự chế nên đã tham gia vào các hội nhóm liên quan rồi đặt mua các thiết bị về lắp ráp súng.

Cơ quan công an thu giữ được nhiều khẩu súng do các đối tượng tàng trữ, mua bán (Ảnh: Đức Nguyễn).

Khi khẩu súng mới hoàn thiện, Đức quay video rồi đăng lên mạng xã hội để quảng cáo, rao bán. Khi có người đặt mua, Đức sẽ thỏa thuận giá cả và giao hàng cho khách.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ thêm Trần Ngọc Quân và Nguyễn Đức Phúc.

Bên cạnh đó, sau khi xác định Phạm Đức Chung là đối tượng chuyên bán các thiết bị cho Đức chế tạo súng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử một tổ công tác ra Lào Cai để bắt giữ đối tượng này.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 5 khẩu súng quân dụng cùng nhiều thiết bị, dụng cụ dùng để chế tạo súng.