Công an mật phục bắt 7 đối tượng, thu 4 súng và 560 viên đạn

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận việc phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng mang theo súng tự chế vào rừng để săn bắn động vật trái phép.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện 2 nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng súng để săn bắn tại khu vực rừng thuộc xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng mang theo 4 khẩu súng tự chế cùng hơn 500 viên đạn vào rừng săn bắn động vật (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ngày 1/5, cơ quan công an đã triển khai các tổ công tác phối hợp với Công an xã Cư Klông mật phục và bắt giữ 2 nhóm gồm 7 đối tượng.

Các đối tượng này bị phát hiện mang theo 4 khẩu súng cùng 560 viên đạn và đều trú tại huyện Krông Năng.

Các đối tượng khai nhận đã mua các linh kiện về để lắp ráp súng (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã đặt mua các linh kiện súng trên Internet với giá từ 6 đến 8 triệu đồng và tự lắp ráp thành súng hoàn chỉnh.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đang trưng cầu giám định 4 khẩu súng để chuyển Cơ quan An ninh, Công an tỉnh điều tra và xử lý 7 đối tượng theo quy định của pháp luật.