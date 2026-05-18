Bị bạn gái chia tay, người đàn ông bịa chuyện 2 trẻ em bị bắt cóc ở TPHCM

Ngày 18/5, Công an phường Hòa Hưng, TPHCM, đã lập hồ sơ, xử lý đối với ông T.T.T. (SN 1978, ngụ phường Bàn Cờ) về hành vi báo tin giả gây hoang mang dư luận và tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép.

Cảnh sát lập biên bản với ông T.T.T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, rạng sáng 22/4, ông T. đến trụ sở Công an phường Hòa Hưng trình báo về việc có 2 trẻ em bị bắt cóc và đang bị giam giữ tại một khách sạn trên địa bàn. Cảnh sát nhanh chóng triển khai xác minh, tuy nhiên không phát hiện dấu hiệu của vụ bắt cóc.

Lúc này, T. thừa nhận do mâu thuẫn tình cảm và bị bạn gái chia tay, chặn liên lạc nên đã tự bịa ra câu chuyện bắt cóc trẻ em. Mục đích của anh ta là “mượn tay” công an để tìm kiếm và buộc bạn gái phải ra mặt làm việc. Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng còn phát hiện đối tượng này có hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Công an phường Hòa Hưng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T. về 2 hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền (mức phạt đề xuất trung bình 3,5 triệu đồng) và hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ (mức phạt đề xuất 30-40 triệu đồng).

Công an phường Hòa Hưng khuyến cáo người dân giải quyết các vấn đề mâu thuẫn tình cảm, cá nhân dựa trên sự tôn trọng và đúng pháp luật, tuyệt đối không lợi dụng cơ quan công quyền cho mục đích cá nhân. Việc báo tin giả không chỉ gây lãng phí nguồn lực của cơ quan nhà nước mà còn gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Mọi hành vi báo tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm minh.