Dựng tin bắt cóc trẻ em bằng AI, dùng nick ảo “diễn kịch” kêu gọi từ thiện

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q. (trú tại phường Điện Biên Phủ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó ngày 20/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết về vụ bắt cóc trẻ em tại phường Tân Thanh cũ (nay là phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh, Công an Điện Biên phát hiện fanpage “Checkin Điện Biên” (hơn 54.000 người theo dõi) đăng tải bài viết với nội dung như trên kèm video dài 8 giây được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Công an Điện Biên, thông tin giật gân, không kiểm chứng trên đã nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt tương tác, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên tiến hành xác minh, khẳng định nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật. Qua đó xác định ông Q. là quản trị viên fanpage và là người trực tiếp đăng tải thông tin vi phạm.

Tại cơ quan công an, ông Q. đã thừa nhận hành vi của mình.

Công an làm việc với ông Q. (Ảnh: An ninh Điện Biên).

Theo đó, đối tượng ban đầu sử dụng một tài khoản đăng tải thông tin gây chú ý, sau đó sử dụng nhiều tài khoản ảo vào bình luận, tự nhận là người thân cháu bé, nhằm tạo lòng tin.

Khi bài viết thu hút lượng tương tác lớn, đối tượng tiến hành chỉnh sửa nội dung theo hướng đăng tải thông tin về các em nhỏ hoặc các trường hợp người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời thay đổi hình ảnh, đổi tên tài khoản nhằm kêu gọi quyên góp từ thiện.

Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi tham gia ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội.

Mọi hành vi lợi dụng công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo để tạo dựng, lan truyền thông tin giả mạo, sai sự thật đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.