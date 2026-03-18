Bắt giữ 3 người đập phá, gây náo loạn trước quán cơm ở TPHCM

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp đối với 3 người có hành vi đập phá, gây náo loạn trước quán cơm ở đường Trường Sơn, phường Hòa Hưng.

Các đối tượng gây náo loạn trước quán cơm ở TPHCM bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, do mâu thuẫn nợ nần, nhóm của N.V.T (SN 1993, ngụ phường Vườn Lài), D.N.C. (SN 1993, ngụ phường Hòa Hưng) tìm đến quán cơm trên đường Trường Sơn, phường Hòa Hưng, để tìm P.V.N.S. (SN 1991, ngụ phường Tân Sơn Nhất) để giải quyết.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát và dùng ghế inox đập phá quán, gây náo loạn tại khu vực trước quán cơm. Công an phường Hoà Hưng đã có mặt ngăn chặn kịp thời, mời 3 đối tượng và những người có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây rối an ninh trật tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi, vai trò của cá nhân để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Công an phường Hòa Hưng khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tránh sử dụng vũ lực để giải quyết sự việc. Mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác, gây rối trật tự công cộng đều bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.