Bí ẩn chết người trong... giỏ xe đạp màu hồng

Ngày 8/5, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1972, trú phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Thời gian vừa qua, Công an thành phố Vinh tổ chức đánh mạnh vào các cơ sở kinh doanh nhạy cảm như bar, pub, karaoke nên các đối tượng chuyển điểm "bay lắc" về các khu chung cư, nhà trọ, nhà riêng.

Quá trình triệt phá các tụ điểm ma túy, công an phát hiện số thuốc lắc này có cùng chung một đặc điểm nhận dạng, không loại trừ cùng một cơ sở cung cấp. Mở rộng điều tra cho thấy, nhận định này hoàn toàn có cơ sở. Chân dung "tổng đại lý" thuốc lắc dần được dựng lên...

Nguyễn Sỹ Toàn - ông trùm ma túy chuyên cung cấp thuốc lắc cho các tụ điểm bay lắc trên địa bàn thành phố Vinh (Ảnh: T.H).

Nguyễn Sỹ Toàn từng có 2 tiền án về các tội danh liên quan đến ma túy, vừa mới ra tù cuối năm 2021. Sau thời gian ở tù về, Toàn không có việc làm ổn định nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, tuy nhiên vốn là "cáo già" trong giới buôn bán ma túy, gã luôn tạo được vỏ bọc kín kẽ nhằm qua mắt lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân.

Các nguồn tin trinh sát củng cố nhận định Nguyễn Sỹ Toàn là ông trùm, chuyên cung cấp ma túy cho các tụ điểm "bay lắc" trên địa bàn thành phố. Mọi di biến động của đối tượng được theo dõi sát sao, nhất là vào thời điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, khi nhu cầu ma túy tại các tụ điểm ăn chơi tăng cao.

Suốt những ngày nghỉ, các trinh sát Đội phòng chống tội phạm ma túy Công an thành phố Vinh vẫn âm thầm bám theo Toàn với quyết tâm triệt phá đại lý ma túy nhức nhối này.

Mỗi ngày, trong một khoảng thời gian nhất định, Toàn thường rời nhà, khi thì trên chiếc SH cáu cạnh, khi thì trên chiếc ô tô thuê. Nguồn tin cho biết, vào dịp nghỉ lễ này, Toàn sẽ giao dịch một khối lượng ma túy lớn, "bỏ mối" cho các tụ điểm bay lắc. Thế nhưng, hết 2 ngày nghỉ lễ chính, sang ngày nghỉ bù, vẫn chưa có dấu hiệu nào chắc chắn về việc Toàn sẽ thực hiện giao dịch ma túy như nhận định ban đầu. Hay gã thấy động nên ém hàng lại?. Ban chuyên án soát lại và không thấy có gì sơ hở, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo kiên trì theo dõi đối tượng.

1.000 viên thuốc lắc được Toàn ngụy trang trong đám rau dại, bỏ vào giỏ xe đạp ung dung tới địa điểm giao hàng (Ảnh: T.H).

Chiều 4/5, Toàn rời nhà, các trinh sát bí mật bám theo. "Đối tượng vừa nhận hàng, đang quay về nhà, có khả năng sẽ giao hàng ngay", thông tin "nóng" được báo về ban chuyên án. Các vị trí mật phục sẵn sàng "cất vó"...

Những đôi mắt căng ra, theo dõi nhưng không thấy chiếc xe SH quen thuộc của Toàn hay chiếc ô tô gã thường thuê xuất phát qua địa điểm phục kích. Có lẽ nào kế hoạch giao hàng lại thay đổi vào phút chót?.

Tiếp tục bám vị trí, hàng đã nhận, đối tượng không mạo hiểm cất giấu trong nhà, lãnh đạo ban chuyên án nhận định.

Tại địa điểm giao hàng gần nhà Toàn bỗng xuất hiện một người đàn ông chậm rãi đạp chiếc xe đạp màu hồng. Có vẻ người này vừa đi chợ về nhưng nhìn kỹ giỏ xe, trinh sát phát hiện có gì đó không đúng lắm khi nắm lá xanh phủ trên giỏ không phải là các loại rau thường bán ở chợ mà giống cỏ dại hơn. Nhìn kỹ, dù đối tượng đã nguy trang nhưng các trinh sát vẫn nhận ra đây chính là Nguyễn Sỹ Toàn và áp sát.

Thường xuyên sử dụng ô tô thuê hoặc SH cáu cạnh để di chuyển nhưng khi đi giao hàng, Nguyễn Sỹ Toàn lại dùng xe đạp nhằm đánh lạc hướng lực lượng công an (Ảnh: T.H).

Phát hiện bị lộ, Nguyễn Sỹ Toàn đạp xe bỏ chạy. Được một đoạn, gã vứt xe đạp, chạy bộ vào ngõ nhưng các trinh sát đuổi kịp, quật ngã, khống chế thành công.

Kiểm tra chiếc xe đạp Toàn vứt lại, ban chuyên án thu 1.000 viên thuốc lắc được bọc trong nhiều lớp túi bóng, đặt trong giỏ xe, phủ lá cây lên.

Khi được đưa về trụ sở công an, ban đầu Nguyễn Sỹ Toàn quanh co, chối tội nhưng trước bằng chứng xác đáng của ban chuyên án, gã phải cúi đầu nhận tội. Việc sử dụng xe đạp đi giao hàng, Toàn khai là nhằm để tránh bị nghi ngờ và phát hiện.