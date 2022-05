10 năm, bắt giữ hơn 350.000 đối tượng phạm tội về ma túy

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, giai đoạn 2011 - 2021. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tổng kết các chuyên án điển hình của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, giai đoạn 2011 - 2021.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: C04 cung cấp).

Đánh giá chung, sau 10 năm thực hiện công tác đấu tranh chuyên án, với sự cố gắng, nỗ lực, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập 18.392 chuyên án, trong đó Cục CSĐT tội phạm về ma túy xác lập 995 chuyên án; phát hiện, triệt phá 232.380 vụ, bắt giữ 353.392 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 8.677,2kg heroin, 739,9kg thuốc phiện, 11.553 cần sa, 353,7kg cocain…

5 chuyên án điển hình được nhắc tới gồm: vụ án do Tráng A Tàng cầm đầu; vụ án do Đoàn Thị Oanh cầm đầu; vụ án do Thái Tự Lực, Tống Kiến Hoàng cầm đầu; vụ án do Nguyễn Thế Thành cầm đầu; vụ án do Phan Tiến Thành cầm đầu.

Kết quả đấu tranh 5 chuyên án trên, lực lượng chức năng đã bắt hơn 70 đối tượng (7 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc); vật chứng thu giữ được là 277 bánh heroin; 7.800 viên ma túy tổng hợp; 32kg ma túy đá, 140 lít dung dịch Methamphetamine; 380 bao hóa chất, tiền chất các loại đựng trong các thùng phi, can nhựa, thùng nhựa, chai, lọ thủy tinh, bao giấy, bao nilon… phục vụ việc sản xuất trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, có khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; 1 khẩu súng ngắn quân dụng kí hiệu CZ75, 9 viên đạn, 13 xe ô tô các loại, 800.000 triệu đồng, 23 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân của các đối tượng và nhiều công cụ, phương tiện, tài liệu có liên quan được thu giữ.

Công an đã khởi tố 71 bị can, đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 42 bị can. Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử, tuyên phạt 17 án tử hình, 7 án chung thân, 10 bản án từ 7 đến 20 năm tù.

Tại hội nghị, đại diện Công an một số đơn vị, địa phương đã phát biểu tham luận triển khai thực hiện các chuyên án điển hình, những cách làm hay, bài học kinh nghiệm, chiến thuật, nghiệp vụ, những điểm đột phá được vận dụng trong thực tế, nguyên nhân dẫn tới thành công; đánh giá và chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh, để phát huy hiệu quả công tác đấu tranh chuyên án thời gian tới, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cần thực hiện nghiêm túc, thực chất công tác theo 5 lĩnh vực xuyên suốt, chủ động phòng, chống ma túy theo 3 lớp nhằm nhận diện, đánh giá, phân tích, tổng hợp, dự báo và đưa ra giải pháp phòng ngừa hiệu quả với tội phạm ma túy, từ đó phát triển nghiệp vụ, xác lập và đấu tranh có hiệu quả các chuyên án…

Kinh nghiệm được đúc kết, đấu tranh chuyên án và các đường dây ma túy cần phải có sự liên kết các tuyến, các địa bàn, khu vực; sự tập trung chỉ đạo của Cục CSĐT tội phạm về ma túy giữ vai trò "tư lệnh", là đầu mối tập hợp, điều phối thông tin; phát huy vai trò Ban chỉ đạo thực hiện các phương án nghiệp vụ.

Nhận ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: C04 cung cấp).

Tăng cường phối hợp, xác lập, đấu tranh chuyên án chung với các nước trên thế giới và trong khu vực, giữa lực lượng Công an với các đơn vị ngoài ngành Công an; nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy như: Hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới…; thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết các chuyên án, nhất là chuyên án điển hình để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các phương pháp, cách làm hay đối với công tác đấu tranh chuyên án.

Bên cạnh đó, việc triển khai đấu tranh các chuyên án về ma túy cần có sự lồng ghép, phối hợp hiệu quả với một số chương trình, kế hoạch, phương án, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án ma túy đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an và Giấy khen của Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy.