Bé trai ở Hà Nội nghi bị bố của bạn tát, đánh vào đầu

Ngày 14/12, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề (TP Hà Nội) cho biết Công an phường đang vào cuộc xác minh thông tin một bé trai trên địa bàn nghi bị phụ huynh của bạn học hành hung.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh, khoảng 17h ngày 13/12, N. (12 tuổi) xin phép gia đình đến nhà một bạn học cùng lớp tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề để chơi. Khoảng một giờ sau, cháu bé gọi điện về trong trạng thái hoảng loạn, cho biết bị người lớn trong gia đình bạn học đánh.

Tình trạng của bé trai sau vụ việc (Ảnh: T.L.).

Theo trình bày của gia đình, trong lúc chơi, một số trẻ dắt xe đạp của người thân trong gia đình bạn học ra trước cửa để đi thử, việc này có sự đồng ý của bạn học. Khi N. dắt xe vào cất, bố của bạn học từ trong nhà đi ra, gọi cháu vào và tát liên tiếp vào mặt.

Gia đình cho biết, người đàn ông này tiếp tục đánh vào vùng đầu, thái dương của cháu bé, không cho N. trình bày, khiến nạn nhân choáng váng và phải ngồi lại ven đường gần hiện trường.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và trình báo Công an phường Bồ Đề.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bồ Đề đã đến hiện trường xác minh, làm việc với những người liên quan và mời người đàn ông bị phản ánh có hành vi hành hung trẻ em về trụ sở để làm rõ vụ việc theo quy định.