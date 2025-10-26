Nam DJ bị hành hung tập thể khi đi làm ở khu phố du lịch nổi tiếng

Sáng 26/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Công an phường Thuận Hóa, thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi hành hung người khác tại nơi công cộng.

Nạn nhân bị đánh hội đồng là một DJ (người lựa chọn, phối hợp và biểu diễn các bản nhạc), tên N.H.B.K. (SN 2001, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nam DJ bị hành hung tập thể, chấn thương vùng mặt (Ảnh: Thiên Nhật).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh 3 người đàn ông vây quanh, tác động liên tục bằng tay, chân vào cơ thể một nam thanh niên tại khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão (hay còn được gọi là phố Tây), địa điểm du lịch nổi tiếng ở phường Thuận Hóa.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc nêu trên xảy ra tối 24/10.

Thời điểm trên, anh N.H.B.K. di chuyển trên khu phố Phạm Ngũ Lão để đi làm, bất ngờ bị một người đàn ông tiến đến dùng tay kẹp cổ. Sau đó, có thêm hai người khác lao đến, cùng hành hung nạn nhân.

Các đối tượng hành hung nam DJ tại nơi công cộng (Ảnh: Thiên Nhật)

Vụ việc xảy ra tại nơi công cộng, có đông người qua lại nhưng không ai can thiệp. Sau khi hành hung nam thanh niên, ba đối tượng lên xe máy bỏ đi.

Nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nhiều vị trí ở vùng mặt, đau đầu, choáng váng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, nạn nhân bị dập mô mềm vùng mặt, theo dõi chấn thương ngoại thần kinh.

Bệnh nhân đang theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Quốc tế, thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.