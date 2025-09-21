Bé gái mất tích, thi thể được phát hiện trong bao tải dưới mương nước

Trưa 21/9, lãnh đạo UBND xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi, trú tại thôn Hoạch Thôn, xã Định Tăng cũ (nay là xã Yên Định), bị bỏ trong bao tải dưới mương nước.

Theo vị lãnh đạo, chiều 20/9, bố mẹ cháu bé nêu trên đến Công an xã Yên Định, trình báo con mình bị mất tích. Sau đó, người thân trong gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Thông tin vụ việc về cháu bé xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Thanh Tùng).

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bé gái trong một bao tải, nằm dưới mương nước gần nhà.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Yên Định đã phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.