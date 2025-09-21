Nam thanh niên dùng hình ảnh nhạy cảm để cưỡng dâm tình cũ

Ngày 21/9, Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ Nguyễn Duy Tuấn (28 tuổi, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), để điều tra hành vi cưỡng dâm đối với chị L.M.C (22 tuổi, quê Thanh Hóa).

Theo công an, Tuấn và chị C. từng có quan hệ tình cảm từ năm 2024. Trong giai đoạn qua lại, Tuấn đã bí mật quay những hình ảnh nhạy cảm của bạn gái.

Đối tượng Nguyễn Duy Tuấn tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi chia tay, thanh niên này tìm cách nối lại tình cảm với bạn gái cũ nhưng bị từ chối.

Đến ngày 3/7, Tuấn dùng ảnh khỏa thân và video nhạy cảm nhằm uy hiếp chị C. phải gặp mặt và đi ngủ với anh ta.

Vì lo sợ tình cũ sẽ phát tán hình ảnh nhạy cảm của mình lên mạng, ảnh hưởng đến bản thân, việc học nên dù không muốn, nhưng chị C. đồng ý gặp mặt và ngủ với Tuấn.

Ngày 5/7 và 8/7, Tuấn hai lần giao cấu với chị C. tại khách sạn và phòng trọ của nạn nhân.

Ngày 17/7, nạn nhân đã có đơn tố giác hành vi của Tuấn tới công an.

Làm việc với cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình. Trong điện thoại của đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.