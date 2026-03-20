Sờ vùng nhạy cảm của bé gái 16 tuổi gần nhà, người đàn ông bị bắt giam

Ngày 20/3, Công an phường Chi Lăng (tỉnh An Giang) cho biết, Công an tỉnh vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Chau Chanh (48 tuổi, trú tại khóm Mỹ Á, phường Chi Lăng) để điều tra về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 30/1 đến ngày 22/2 Chau Chanh đã 3 lần thực hiện hành vi dâm ô một bé gái (16 tuổi, gần nhà Chanh).

Chau Chanh nghe đọc lệnh bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Phát hiện điều bất thường ở con, gia đình bé gái gặng hỏi thì biết được sự việc nên đã đến Công an phường Chi Lăng tố giác hành vi vi phạm của Chanh.

Làm việc với công an, Chau Chanh thừa nhận đã nhiều lần sờ vào vùng nhạy cảm trên cơ thể nạn nhân.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.