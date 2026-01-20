Bắt vợ chồng “đại gia” bất động sản lừa đảo hơn 12 tỷ đồng

Ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm giam Huỳnh Hải Huy (SN 1983, trú tại phường Pleiku, Gia Lai) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 11/2025, vợ Huy là Nguyễn Thị Hồng Thảo (SN 1985) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh.

Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Hải Huy (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo điều tra của Công an tỉnh Gia Lai, vợ chồng Huy làm nghề buôn bán bất động sản tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Đôi vợ chồng này đã dựng lên vỏ bọc là “đại gia" bất động sản, tự giới thiệu sở hữu nhiều thửa đất và có nhu cầu huy động vốn để đầu tư.

Quá trình xác định, ông Huy đã bàn bạc, thống nhất với vợ đưa ra nhiều thông tin gian dối, sử dụng các giấy tờ giả nhằm chứng minh đang thực hiện hoạt động mua bán đất đai. Từ đó, vợ chồng này tạo lòng tin để vay mượn tiền của nhiều người dân rồi chiếm đoạt.

Thảo (áo đỏ) đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Từ thủ đoạn này, vợ chồng Huy đã vay, chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền tính đến thời điểm hiện tại là hơn 12 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cũng ra thông báo cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc liên quan đến hành vi do bà Thảo thực hiện thì liên hệ với cơ quan công an để được xử lý.