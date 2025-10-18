Người đàn ông bị lừa 2,5 tỷ đồng tiền "chạy án"

Ngày 18/10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai xác nhận đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của bị can Hồ Thị Mỹ Hạnh (47 tuổi, trú tại xã Tây Sơn) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của công an, trong quá trình làm ăn, ông L.V.C. bị công an điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Hồ Thị Mỹ Hạnh (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai).

Sợ bị xử lý, thông qua bà V.T.S., ông C. được kết nối gặp Hồ Thị Mỹ Hạnh vì nghe giới thiệu bà này có khả năng giúp ông không bị khởi tố hình sự.

Sau khi thỏa thuận, ông C. đồng ý gửi 2,5 tỷ đồng cho Hạnh “chạy án”. Sau đó, các ngày 6 và 12/11/2024, ông C. đã chuyển đủ số tiền trên cho Hạnh.

Tuy nhiên đến ngày 10/12/2024, ông C. vẫn bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) khởi tố điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Bị khởi tố, ông C. nhiều lần liên lạc với Hạnh để đòi lại 2,5 tỷ đồng nhưng người phụ nữ này chỉ hứa hẹn mà không trả nên ông C. làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Thị Mỹ Hạnh khai nhận đã sử dụng số tiền 2,5 tỷ đồng của ông C. vào mục đích trả nợ cá nhân, trả lãi ngân hàng và tiêu xài hết.