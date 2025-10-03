Bắt tạm giam thầy giáo chuyên kêu gọi từ thiện trên Facebook

Ngày 3/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Điện Biên cũng đã phê chuẩn các quyết định trên của cơ quan điều tra.

Công an Điện Biên cho biết, Nguyễn Mạnh Tuân là đối tượng từng tạo dựng hình ảnh "người làm việc thiện” trên mạng xã hội nhưng thực chất lại dùng chiêu trò kêu gọi từ thiện để trục lợi.

Theo đó, vào ngày 23/9, Công an tỉnh Điện Biên nhận đơn tố giác từ chị H.T.G. (trú tại phường Điện Biên Phủ) về việc đã nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện vào tài khoản cá nhân của Tuân khi thấy anh ta đăng bài kêu gọi hướng đến các hoạt động thiện nguyện trên Facebook.

Thế nhưng các khoản tiền này không được công khai, minh bạch khiến chị G. và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.

Công an làm việc với Nguyễn Mạnh Tuân (Ảnh: Công an Điện Biên).

Ngay sau khi nhận đơn tố giác, cơ quan điều tra đã vào cuộc.

Quá trình xác minh cho thấy từ tháng 12/2016, Tuân dựng nên cả một “hệ thống” kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook là "Nguyễn Mạnh Tuân" có tích xanh, "Nguyễn Tuân" với hơn 149.000 người theo dõi, và "Lãng tử Tây Bắc" cùng nhiều số tài khoản ngân hàng cá nhân.

Trên các nền tảng này, Tuân liên tục đăng tải hình ảnh, câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh để khơi gợi lòng trắc ẩn, kêu gọi sự ủng hộ.

Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Tuân chỉ trao một phần nhỏ cho người khó khăn, còn lại chiếm giữ để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Từ tháng 2 đến tháng 8, đối tượng đã lợi dụng 7 trường hợp để chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

Ngày 30/9, qua quá trình vận động của Công an tỉnh Điện Biên, Nguyễn Mạnh Tuân đã tự nguyện ra trình diện để đầu thú và thành khẩn khai báo với cơ quan chức năng về hành vi phạm tội của mình.

Sáng 1/10, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Tuân.

Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Mạnh Tuân để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo Công an Điện Biên, trong mắt cộng đồng mạng, Tuân từng xuất hiện như một người thầy mẫu mực, đầy nhân ái, luôn xót xa trước nỗi khổ của những phận đời nghèo khó.

Những bài viết kêu gọi ủng hộ của Tuân được viết bằng giọng điệu chân thành, những bức ảnh trao quà, tặng tiền cho người yếu thế được lan truyền như minh chứng cho một tấm lòng trong sáng.

Hình tượng “người thầy nhân ái, hết lòng vì người khó khăn” đã khiến hàng nghìn lượt theo dõi tin tưởng, hàng trăm nhà hảo tâm sẵn sàng chuyển tiền.

Nhưng đằng sau lớp vỏ đạo đức và tử tế, Tuân đã toan tính, chiếm đoạt, biến lòng tin thành công cụ để thỏa mãn lợi ích cá nhân.

Được biết Nguyễn Mạnh Tuân là giáo viên hạng 3 tại một trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.