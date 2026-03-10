Bắt tạm giam đối tượng sản xuất dấm ăn giả ở Ninh Bình

Ngày 10/3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (SN 1984), trú tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình, về hành vi Sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các cơ quan chức năng, tiến hành kiểm tra hộ sản xuất, kinh doanh Quang Minh, có địa chỉ tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình, do Vũ Văn Dũng điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở sản xuất sản phẩm “Dấm Hoàng Hải” không bảo đảm chất lượng, không đúng thành phần như thông tin ghi trên nhãn sản phẩm và theo bản tự công bố sản phẩm đã báo cáo với cơ quan chức năng.

Số tang vật cơ quan công an thu giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Đoàn công tác lập biên bản, thu giữ toàn bộ dây chuyền, máy móc, công cụ sản xuất; 12.000 chai dấm thành phẩm (dấm Hoàng Hải, loại 450ml/chai); khoảng 1,5 tấn nguyên liệu (Axit axetic tinh khiết không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng) và hơn 50.000 các nguyên phụ liệu vỏ chai, nắp, vỏ thùng, tem nhãn các loại để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo cảnh sát, việc cơ quan chức năng phát hiện, xử lý hoạt động của cơ sở Quang Minh đã kịp thời ngăn chặn hành vi cơ sở trên có thể sản xuất khoảng 1 triệu lít dấm giả pha chế trực tiếp từ nước lã với Axit axetic công nghiệp mua trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để bán ra thị trường…