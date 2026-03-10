Thực nghiệm điều tra vụ tự đục xương khớp để trục lợi bảo hiểm nhân thọ

Liên quan đến vụ án tự gây thương tích để làm giả hồ sơ tai nạn nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thực nghiệm điều tra.

Theo tài liệu điều tra, Tạ Minh Châu (SN 1996, nguyên cán bộ Khoa xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cũ) được xác định chủ mưu, cầm đầu, đã chuẩn bị các dụng cụ y tế, thuốc gây mê và công cụ gây thương tích.

Tạ Minh Châu (áo xanh) diễn lại toàn bộ hành vi tự đục xương khớp gây chấn thương nhằm làm giả hồ sơ trục lợi bảo hiểm nhân thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi các đối tượng khác đứng tên mua bảo hiểm, Châu hướng dẫn họ đến các địa điểm vắng vẻ như khu vực hồ câu tại xóm Cánh, xã Cẩm Khê hoặc nhà riêng của đối tượng để thực hiện hành vi.

Tại đây, Châu tiến hành tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của các đối tượng, sau đó dùng búa tác động trực tiếp vào các vùng xương chậu, xương đùi để tạo tổn thương nghiêm trọng.

Sau khi gây thương tích thành công, các đối tượng dàn dựng hiện trường giả như bị điện giật, trượt ngã khi đi suối nước... rồi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Dựa trên hồ sơ bệnh án này, các đối tượng làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn nhằm trục lợi bất chính.

Theo công an, tại buổi thực nghiệm điều tra, các đối tượng đã diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

Quá trình thực nghiệm được ghi hình, lập biên bản đầy đủ để phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dụng cụ và thuốc được các đối tượng sử dụng trong vụ án trục lợi bảo hiểm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng về hành vi Trục lợi bảo hiểm gồm Tạ Minh Châu và Nguyễn Anh Dũng (SN 1996, cùng thuộc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cũ).

Cùng bị khởi tố về hành vi trên còn có các đối tượng: Hoàng Văn Trường (SN 1996), Hoàng Thị Hồng Điệp (SN 1983), Hoàng Văn Thắng (SN 1990), Hà Thành Đạt (SN 1996), Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1990), cùng trú tại huyện Cẩm Khê và Hoàng Thị Linh (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai).

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng.