Vờ mua rồi giật điện thoại, tên cướp sa lưới sau một giờ gây án

Ngày 10/3, Công an xã Tân Phước 3 (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Long Hồ (SN 1990) để điều tra, xử lý về hành vi Cướp giật tài sản.

Lê Long Hồ tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 14h30 ngày 9/3, Hồ đến một tiệm điện thoại di động trên địa bàn xã Tân Phước 3 giả vờ hỏi mua điện thoại.

Lợi dụng lúc chủ tiệm không chú ý, Hồ lấy một điện thoại di động trị giá khoảng 12 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Chủ tiệm tri hô và cùng người dân truy đuổi, đồng thời trình báo công an xã.

Tiếp nhận tin báo, khoảng một giờ sau, Công an xã Tân Phước 3 bố trí lực lượng chốt chặn và bắt giữ được Hồ cùng tang vật.