Bắt khẩn cấp kẻ tự nhận là luật sư, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 10/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự và khám xét chỗ ở đối với Triệu Văn Quân (53 tuổi, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an xã Đại Phúc tiếp nhận đơn trình báo của ông Trịnh Xuân Trường (70 tuổi, trú tại xóm 2, xã An Khánh) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 31 triệu đồng.

Theo nội dung trình báo, Triệu Văn Quân giả danh luật sư, nhận ủy quyền của ông Trường để giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết.

Cảnh sát thi hành lệnh bắt khẩn cấp Quân (Ảnh: C.A.).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Phúc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Triệu Văn Quân từng có thời gian công tác trong ngành kiểm sát. Năm 2018, Quân bị Công an huyện Bắc Sơn (cũ) bắt và khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, đối tượng bị tòa án tuyên 10 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng.

Sau khi chấp hành xong án phạt, Quân tiếp tục tự nhận là luật sư, nhận tiền và giấy ủy quyền của người dân để tham gia giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện.

Tại cơ quan công an, Triệu Văn Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Khám xét chỗ ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ liên quan đến việc nhiều người dân ủy quyền cho Quân làm thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai và khiếu kiện.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra.