Bắt quả tang "phi công" mua dâm phụ nữ 36 tuổi trong khách sạn

Ngày 11/10, Công an phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Theo thông tin ban đầu từ công an, khoảng 23h10 ngày 9/10, một tổ công tác của Công an phường Hòa Hiệp kiểm tra đột xuất khách sạn S. tại khu phố Phước Lâm.

Đôi nam nữ mua bán dâm trong khách sạn bị phát hiện (Ảnh: Công an phường Hòa Hiệp).

Tại đây, công an phát hiện một cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Người phụ nữ bán dâm được xác định là L.T.M.T. (36 tuổi, trú tại xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) và người mua dâm tên H. (25 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp).

Trước đó, tối 20/9, Công an phường Hòa Hiệp phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều cô gái bán dâm sinh sống tại nhà của Nguyễn Thị Kim Hồng (41 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Thời điểm kiểm tra, có 14 cô gái chuyên phục vụ khách hát karaoke sinh sống ở nhà của Hồng. Một số cô gái khai nhận, Hồng đã môi giới mại dâm với giá 1 triệu đồng/lượt và nếu qua đêm, giá sẽ tăng gấp đôi. Mỗi lượt bán dâm, các cô gái nộp cho Hồng 200.000-400.000 đồng.

Nguyễn Thị Kim Hồng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội Môi giới mại dâm.