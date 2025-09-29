Bắt quả tang nhóm thanh niên vận chuyển hơn 100kg pháo nổ từ Trung Quốc

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết tối 27/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu tái định cư thuộc xóm Pò Rẫy (xã Trà Lĩnh), tổ công tác liên ngành đã phát hiện và bắt quả tang nhóm người vận chuyển pháo nổ trái phép từ khu vực biên giới vào nội địa.

Tại thời điểm phát hiện, nhóm này đang đi bộ từ khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc vào trong nội địa, mỗi người mang theo một bao tải dứa có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng cấm.

Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế và bắt giữ nhóm người này gồm Hoàng Trường Giang (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Quảng Ninh), Hoàng Xuân Trường (sinh năm 1996), Hoàng Trường Giang (sinh năm 2002) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2001) trú tại tỉnh Hưng Yên.

Nhóm thanh niên và tang vật (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 5 bao tải dứa với tổng trọng lượng hơn 105kg và một số tang vật liên quan khác. Bên trong mỗi bao có một thùng carton màu vàng in chữ nước ngoài, chứa nhiều khối hình hộp được bọc giấy màu hồng, đỏ, vàng - nghi là pháo nổ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu nhóm này khai nhận số hàng trên là pháo nổ được vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.