Vụ bắn pháo hoa, nhảy múa ở Quốc lộ 1: Truy tố 17 người

Liên quan vụ "nhóm người đốt pháo hoa, nhảy múa giữa quốc lộ", ngày 16/9, VKSND khu vực 4 (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Lê Thanh Khoa (SN 1990), Trần Anh Dùng (SN 1989) và 15 người khác (tất cả cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp), về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, Khoa có tên gọi khác là “Trùm Bố” và là chủ quán phở trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Nhị Mỹ (nay là phường Nhị Quý).

Nhóm người ăn sinh nhật xong kéo ra quốc lộ 1 để bắn pháo hoa, chụp ảnh, quay clip (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 9/1, Khoa thuê người dựng rạp, sân khấu và thuê dàn nhạc công suất lớn để tổ chức tiệc và ca hát, nhảy múa tại quán phở. Tối cùng ngày, có gần 200 khách đến dự.

Đến khoảng 22h cùng ngày, một số khách mời tham gia ca hát nhảy múa ở ven Quốc lộ 1. Thời điểm đó, Dùng tự ý lấy ra 5 hộp pháo hoa, mỗi hộp có 49 ống pháo và 5 hộp pháo đặt trên dải phân cách cố định bằng bê tông của Quốc lộ 1, sau đó châm lửa đốt pháo.

Khoảng 20-30 người đã chạy ra Quốc lộ 1 ở cả 3 làn đường để nhảy múa hò hét, quay phim và chụp ảnh. Có một số người đã chặn xe làm cho các phương tiện giao thông không lưu thông được. Sự việc xảy ra khoảng 10 phút, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an cơ sở giải tán đám đông, triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Theo VKSND, đây là vụ án có đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn. Tất cả bị can là những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng của Lê Thanh Khoa và Phan Văn Cường (SN 1983, đồng phạm trong vụ án).