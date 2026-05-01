Bắt quả tang đối tượng cắt trộm dây điện

Công an xã Tam Dương Bắc (Phú Thọ) phối hợp với người dân thôn Quan Nội vừa bắt quả tang đối tượng Nông Văn Kim (33 tuổi, trú tại xóm Sác Thượng - Bung Ổ, xã Quang Trung, tỉnh Cao Bằng) có hành vi cắt trộm dây điện của hệ thống chiếu sáng trên tỉnh lộ 302.

Công an thu giữ một xà beng kim loại, kìm kim loại, cuốc chim, 4 bao tải dùng để chứa tài sản và gần 40m dây cáp điện đã bị cắt trộm.

Đối tượng Nông Văn Kim bị bắt quả tang khi đang cắt trộm dây điện (Ảnh: Công an cung cấp).

Hành vi của Kim không chỉ xâm phạm tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn hệ thống chiếu sáng công cộng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân.

Công an xã Tam Dương Bắc đang củng cố hồ sơ, đấu tranh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.