Mẹ sinh viên mất tích ở Tam Đảo: "Tôi đã trải qua giờ phút tuyệt vọng nhất"

Chị Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi, trú ở phường Định Công, Hà Nội) - mẹ của Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Đại Nam) bị lạc đường, mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo - vừa gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, UBND xã Đạo Trù cùng các đơn vị chức năng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

“Tôi là một người mẹ đã đi qua những giờ phút dài nhất, đau đớn và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời khi nghe tin con trai mình mất tích giữa núi rừng Tam Đảo. Từ khoảnh khắc không còn liên lạc được với con, trái tim tôi như ngừng đập. Mỗi giây trôi qua là một nỗi sợ hãi lớn dần, sợ con lạnh, sợ con đói, sợ con hoảng loạn và sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra", lá thư viết.

Khi nghe tin con trai được tìm thấy an toàn, chị Hòa nói “như được sống lại một lần nữa”, “không lời nào có thể diễn tả hết niềm vỡ òa của một người mẹ khi lại được ôm đứa con của mình”.

Khoảnh khắc chị Hòa gặp lại con trai Nguyễn Tuấn Anh sau 36 giờ mất tích trên núi Tam Đảo (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng không chỉ giúp gia đình chị Hòa vượt qua tình huống hoang mang, lo lắng mà còn thể hiện rõ nét tinh thần “vì nhân dân phục vụ” cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân.

Trước đó, gia đình chị Hòa nhận được tin con trai bị lạc đường, mất liên lạc trong quá trình leo núi Tam Đảo thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, Phú Thọ. Từng giờ trôi qua, nỗi bất an của người mẹ càng trở nên nặng nề khi không biết tình hình con trai giữa núi rừng hiểm trở.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm xuyên đêm băng rừng, rà soát các khu vực nguy hiểm với quyết tâm cao nhất tìm kiếm nạn nhân.

Nguyễn Tuấn Anh (đeo kính) được tìm thấy sau hơn 36 giờ mất tích trên núi Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

UBND xã Đạo Trù huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và người dân địa phương tham gia tìm kiếm xuyên đêm.

Nhiều đội, nhóm leo núi chuyên nghiệp từ Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ… đã tới Tam Đảo hỗ trợ tìm kiếm người gặp nạn.

Sau hơn 36 giờ mất tích trên núi Tam Đảo, Tuấn Anh được tìm thấy ven suối, ở độ cao 600m thuộc núi Tam Đảo vào sáng 21/4.