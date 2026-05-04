Công an vào cuộc vụ phụ huynh tát tài xế giao thực phẩm ở trường mầm non

Tối 4/5, Công an xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh) thông tin, sau khi nắm được vụ xô xát lan truyền trên mạng xã hội, công an xã đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Cơ quan chức năng xác định người có hành vi đánh người trong clip là ông N.V.G. (43 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh). Người bị tấn công là anh T.Đ.Đ. (29 tuổi, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh).

Ông G. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hiệp Hòa).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, anh Đ. lái xe tải chở thực phẩm đến Trường mầm non thị trấn Thắng để cung cấp cho bếp ăn nhà trường. Tuy nhiên, xe của ông G. đỗ chắn lối đi khiến xe tải không thể di chuyển vào khu vực bếp.

Anh Đ. sau đó yêu cầu ông G. di chuyển phương tiện để lấy lối đi. Hai bên phát sinh cự cãi. Trong lúc mâu thuẫn, ông G. đã dùng tay tát một cái vào má anh Đ.

Công an xã Hiệp Hòa đã triệu tập, làm việc với ông G.. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi của bản thân và xin lỗi gia đình anh Đ..

Công an xã Hiệp Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.