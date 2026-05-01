Sau vụ sinh viên lạc ở Tam Đảo, công an cảnh báo về hoạt động leo núi

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết vụ việc giải cứu nam sinh gặp nạn khi leo núi Tam Đảo vừa qua là lời cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các hoạt động khám phá, leo núi ở những nơi có địa hình hiểm trở.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn, cảnh sát khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ địa hình, điều kiện thời tiết, các điểm liên hệ hỗ trợ tại địa phương trước khi khởi hành leo núi. Đồng thời thông báo lộ trình, thời gian dự kiến trở về cho người thân hoặc chính quyền nơi đến.

“Việc chuẩn bị đầy đủ trang phục phù hợp, giày leo núi chuyên dụng, áo giữ ấm, đèn pin, còi cứu hộ, sạc dự phòng, nước uống, thực phẩm và bộ sơ cứu y tế là yêu cầu cần thiết đối với mọi chuyến đi”, cảnh sát nhấn mạnh.

Nguyễn Tuấn Anh (đeo kính) được tìm thấy sau hơn 36 giờ mất tích trên núi Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trong quá trình leo núi, người dân tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc đi theo nhóm, không tự ý tách đoàn, không đi một mình hoặc tụt lại phía sau.

Theo khuyến cáo, người leo núi chỉ di chuyển theo lối mòn, tuyến đường đã được khảo sát hoặc có người dẫn đường thông thạo địa hình; không tự ý băng rừng, đi tắt, leo qua khu vực nguy hiểm.

Những người tham gia cần phân bổ sức lực hợp lý, uống nước đầy đủ và thường xuyên quan sát địa hình để ghi nhớ phương hướng.

Trường hợp không may bị lạc đường, người leo núi cần giữ bình tĩnh, dừng di chuyển và thực hiện “nguyên tắc S.T.O.P” gồm: Dừng lại không chạy lung tung; suy nghĩ xem lạc từ lúc nào và điểm cuối cùng bạn nhớ là ở đâu; quan sát tìm các dấu hiệu an toàn (sợi dây, các dấu hiệu chỉ lối của những đoàn leo núi trước) hoặc nơi trú ẩn; lập kế hoạch xử lý tình huống.

Lúc này nên ưu tiên tìm nơi trú ẩn an toàn, giữ ấm cơ thể, phát tín hiệu cứu hộ bằng còi (tín hiệu SOS quốc tế là dùng còi thổi theo nhịp 3 tiếng ngắn - 3 tiếng dài - 3 tiếng ngắn), đèn pin hoặc vật dụng có màu sắc nổi bật. Nếu điện thoại còn sóng phải nhanh chóng liên hệ số 114 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ.

Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ Phú Thọ khuyến cáo, người dân trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng an toàn trước khi tham gia các hoạt động leo núi, trekking, khám phá thiên nhiên; không chủ quan, mạo hiểm trước những địa hình phức tạp, hiểm trở nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và hạn chế tối đa sự cố đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, Hà Nội) cùng nhóm bạn leo núi Tam Đảo vào sáng 19/4, đến 18h cùng ngày mất liên lạc tại khu vực thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Xã Đạo Trù huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và người dân địa phương tham gia tìm kiếm xuyên đêm. Nhiều đội, nhóm leo núi chuyên nghiệp từ Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ… đã tới Tam Đảo hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm người gặp nạn.

Sau hơn 36 giờ mất tích trên núi Tam Đảo, Tuấn Anh được tìm thấy ven suối, ở độ cao 600m thuộc núi Tam Đảo vào sáng 21/4.

UBND xã Đạo Trù đã ra thông báo nghiêm cấm hoạt động leo núi tự phát, vào rừng, tắm suối, tiếp cận khu vực rừng núi, suối trên địa bàn xã khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép hoặc chưa được kiểm soát theo quy định.

Xã Đạo Trù nghiêm cấm tổ chức, tham gia, môi giới, dẫn đoàn, quảng bá, lôi kéo hoặc hỗ trợ dưới mọi hình thức đối với các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại (trekking, camping), trải nghiệm mang tính tự phát, không được phép trên địa bàn.