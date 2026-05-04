Công an thông tin vụ học sinh lớp 9 bị nhóm lớp 7 đánh hội đồng

Ngày 4/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho hay đã có thông tin về vụ việc học sinh lớp 9 Trường THCS Chuyên Ngoại, phường Duy Tiên, bị đánh gây thương tích.

Cụ thể, ngày 24/4, Công an phường Duy Tiên tiếp nhận nguồn tin phản ánh việc cháu L.V.D. (SN 2010), trú tại tổ dân phố Yên Lệnh, phường Duy Tiên, là học sinh lớp 9B, Trường THCS Chuyên Ngoại bị một nhóm học sinh lớp 7 cùng trường dùng thắt lưng dây đánh vào người gây thương tích.

Nhóm học sinh lớp 7 đánh một học sinh lớp 9 (Ảnh cắt từ video).

Vụ việc được đưa lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận xã hội.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Duy Tiên đã phối hợp với các đơn vị chức năng làm việc với Trường THCS Chuyên Ngoại, các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc và xử lý theo quy định.

Quá trình xác minh ban đầu xác định, ngày 24/4, 8 học sinh lớp 7, Trường THCS Chuyên Ngoại (cả 8 học sinh đều dưới 14 tuổi), do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, học tập tại trường đã tụ tập và đánh cháu L.V.D., làm cháu D. bị đau ở vùng đầu, cổ, vai bên trái, vai bên trái sưng nề.

Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công an phường Duy Tiên tiến hành phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức buổi làm việc giữa đại diện nhà trường; phụ huynh của 8 học sinh tham gia đánh cháu D. và đại diện gia đình cháu D..

Theo cảnh sát, do 8 học sinh tham gia đánh cháu D. đều là người chưa thành niên, chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện để áp dụng biện pháp xử lý hành chính nên việc giải quyết chủ yếu theo hướng giáo dục, răn đe, phối hợp gia đình và nhà trường quản lý theo quy định pháp luật.

Quá trình làm việc, 8 học sinh và gia đình đã nhận rõ hành vi sai phạm của con em mình, trực tiếp xin lỗi gia đình cháu D. và cam kết sẽ có trách nhiệm đền bù thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho cháu D..

Đại diện gia đình nạn nhân cũng nhất trí để các bên tự hòa giải, giải quyết nội bộ, không có yêu cầu, kiến nghị gì khác. Ban giám hiệu Trường THCS Chuyên Ngoại cam kết sẽ kiểm điểm, phối hợp giáo dục, không để các cháu tiếp tục xảy ra các vụ việc tương tự.