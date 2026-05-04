Ô tô đỗ trong khu biệt thự bị đập vỡ kính, trộm tài sản

Ngày 4/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã bắt giữ Phạm Minh Tân (SN 2004, trú tại phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Anh Văn (SN 2006, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp, hủy hoại tài sản.

Hai người này bị xác định liên quan vụ đập kính ô tô, trộm tài sản xảy ra tại khu biệt thự Catalan, khối 18, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó vào ngày 30/4, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo của người dân về việc 2 ô tô đỗ tại khu biệt thự Catalan bị đập phá cửa kính, mất tài sản bên trong gồm tiền và điện thoại di động.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Công an phường Đông Kinh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, khoanh vùng nghi phạm.

Hình ảnh thực nghiệm hiện trường đối tượng Phạm Minh Tân lấy trộm điện thoại trong chiếc xe Vinfast VF9 (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Quá trình điều tra xác định, tối 28/4, Tân và Văn đi xe máy mang biển kiểm soát 29Y7-360.62 từ Hà Nội lên Lạng Sơn.

Khi phát hiện khu vực gần quốc lộ 1A có nhiều biệt thự, nhà liền kề, ô tô đỗ ven đường nhưng không có người trông coi, hai nghi phạm nảy sinh ý định đập kính xe để trộm tài sản.

Khoảng 2h30 ngày 30/4, tại khu biệt thự Catalan, Tân xuống xe quan sát, dùng tua vít phá kính ô tô VinFast VF 9 đỗ bên đường rồi lấy trộm điện thoại di động trong xe.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Phạm Minh Tân (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Sau đó, hai người tiếp tục di chuyển khoảng 200m, phát hiện một ô tô Peugeot màu trắng đỗ ven đường. Thấy trong xe có tiền, Tân tiếp tục dùng tua vít phá kính, lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Sau khi gây án, hai nghi phạm rời khỏi hiện trường, mang tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ tại Hải Phòng và sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định, bắt giữ Tân và Văn tại nơi cư trú, đồng thời thu giữ tang vật liên quan.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.

Công an Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không để tài sản có giá trị trong ô tô, nhất là khi xe đỗ tại khu vực vắng người, không có người trông coi, tránh tạo sơ hở để tội phạm lợi dụng.