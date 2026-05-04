Về quê thăm vợ bắt gặp cảnh trái ngang, chồng vung dao chém chết người

Tối 4/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Quang Thoại (SN 1989, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cảnh sát, khoảng 23h15 ngày 3/5 tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng. Nạn nhân là chị B.T.B. (SN 1994, ở xã Phù Lưu). Hung thủ gây án là Nguyễn Quang Thoại, chồng chị B..

Thoại (giữa) tại thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Được biết, Thoại và chị B.T.B. đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn, 2 người chung sống với nhau từ tháng 4/2025 và thuê nhà tại Hà Nội để làm ăn.

Ngày 1/5, chị B.T.B. về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu chơi.

Đêm 3/5, Thoại từ Hà Nội về nhà vợ thì bắt gặp chị B.T.B. đang ở cùng anh B.V.K. (SN 1993, quê Lào Cai). Trong lúc ghen tuông cãi vã, Thoại đã lấy một con dao chém nhiều nhát vào chị B. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thoại bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp truy bắt hung thủ.

Nhà chức trách cho hay, đến khoảng 13h30 ngày 4/5, trinh sát đã phát hiện và khống chế thành công Nguyễn Quang Thoại khi đối tượng này đang ở khu vực Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Thoại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông.