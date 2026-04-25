Bắt kẻ đột nhập nhà trọ ở TPHCM để trộm vàng

Ngày 25/4, Công an xã Bình Mỹ, TPHCM, vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1994, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Nghĩa (Ảnh: Nguyễn Trang).

Hai hôm trước, chị Phạm Thị Khánh Ly (SN 1995, ngụ xã Bình Mỹ) bị kẻ gian đột nhập phòng trọ, lấy trộm sợi dây chuyền vàng, lắc tay vàng với tổng giá trị tài sản gần 80 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Mỹ khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn, xác định đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Nghĩa và tiến hành truy bắt, thu hồi toàn bộ tang vật.

Được nhận lại tài sản, chị Ly xúc động, viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Bình Mỹ. Trong thư, nạn nhân chia sẻ: “Tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy vì nhân dân phục vụ của Công an xã Bình Mỹ đã giúp tôi cảm nhận sâu sắc sự gần gũi, tận tâm của lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của người dân”.

Chị Ly gửi thư cảm ơn Công an xã Bình Mỹ (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo Công an TPHCM, việc nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án và trao trả tài sản cho người dân không chỉ thể hiện năng lực nghiệp vụ mà còn là minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của cán bộ Công an xã Bình Mỹ.

Qua sự việc này, nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân để phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp.