Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 869%/năm

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Thắng (SN 1994, biệt danh Thắng "Cụt”); Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, biệt danh Thắng "Ghẻ”) và Phạm Văn Phú (SN 1986), cùng trú tại thành phố Hà Nội để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng, có sự móc nối, liên hệ chặt chẽ với nhau.

Các đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ” bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cảnh sát đã triệu tập các đối tượng, khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng "Cụt” tại một căn hộ ở đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Qua khám xét, lực lượng cảnh sát phát hiện, thu giữ số lượng lớn giấy tờ tùy thân của nhiều người gồm căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, phát tờ rơi, tiếp cận người vay, tổ chức cho vay tiền tại thành phố Đà Nẵng.

Khi người vay có nhu cầu, các đối tượng trực tiếp đến tư vấn, giữ giấy tờ tùy thân rồi mới giải ngân.

Quá trình cho vay, các đối tượng trừ trước tiền “phí dịch vụ” 10-20% và tiền góp nhiều ngày, áp mức lãi suất thực tế từ 268% đến 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.