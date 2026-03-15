Bắt nhanh tên cướp dây chuyền của người phụ nữ trong phòng tập thể dục

Tối 15/3, Công an Nghệ An thông tin lực lượng Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp công an các xã Tân Châu, Diễn Châu, An Châu (Nghệ An) bắt giữ thành công Mã Văn Vũ (SN 1996, trú tại xã Diễn Châu).

Mã Văn Vũ được xác định là kẻ thực hiện vụ cướp táo tợn tại một phòng tập aerobic trên địa bàn xã Tân Châu sáng cùng ngày.

Mã Văn Vũ bị bắt giữ sau 6 giờ gây án (Ảnh: Văn Hậu).

Khoảng 5h ngày 15/3, Mã Văn Vũ bịt mặt, cầm dao xông vào phòng tập thể dục, đe dọa, giật chiếc dây chuyền vàng trị giá khoảng 30 triệu đồng của chị L.T.H. (SN 1976, trú tại xã Tân Châu).

Bị cướp bất ngờ nhưng chị H. kịp giữ chặt dây chuyền, đồng thời chống cự quyết liệt nên Vũ không thực hiện được ý đồ, phải bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau 6 giờ kể từ khi gây án, Vũ bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Diễn Châu.

Tại cơ quan công an, bước đầu Mã Văn Vũ khai nhận thực hiện vụ cướp dây chuyền nhằm có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng. Để tránh bị phát hiện, đối tượng mượn xe máy, che biển số di chuyển đến địa điểm gây án, dùng dao đe dọa, tấn công nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự đối tượng Mã Văn Vũ và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.