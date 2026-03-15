Bắt quả tang người đàn ông vận chuyển gần 100kg thuốc nổ

Ngày 15/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang ông Đ.S. (53 tuổi, trú tại đặc khu Lý Sơn) đang vận chuyển trái phép gần 100kg thuốc nổ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Sơn và Công an đặc khu Lý Sơn tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Các bao tải chứa thuốc nổ được phát hiện bên bờ biển ở đặc khu Lý Sơn (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi).

Trong lúc tuần tra trên tuyến đường ven biển thuộc thôn Tây (đặc khu Lý Sơn), tổ công tác phát hiện ông S. điều khiển xe máy chở theo 3 bao tải có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 3 bao tải chứa chất rắn dạng cục, màu xám, nghi là thuốc nổ.

Tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh, tổ công tác phát hiện thêm 3 bao tải khác được cất giấu tại bãi biển gần đó.

Khai thác nhanh, ông S. thừa nhận toàn bộ chất rắn trong 6 bao tải là thuốc nổ do ông vận chuyển và cất giấu. Ông này dự định đưa số thuốc nổ này lên tàu cá để sử dụng trong hoạt động khai thác hải sản.

Theo cơ quan chức năng, tổng khối lượng thuốc nổ thu giữ trong 6 bao tải của ông S. là 97kg.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ toàn bộ phương tiện, tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý ông S. theo quy định của pháp luật.