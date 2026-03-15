Truy bắt gã đàn ông bịt mặt xông vào phòng tập cướp dây chuyền

Ngày 15/3, trên một số diễn đàn mạng xã hội tại Nghệ An đăng tải clip một vụ cướp táo tợn xảy ra tại nơi giống phòng tập thể dục. Clip dài 16 giây thể hiện vào lúc hơn 5h ngày 15/3, có 3 phụ nữ xuất hiện tại một phòng tập thể dục.

Lúc này, người phụ nữ áo xanh đứng gần cửa đang bật công tắc đèn, bất ngờ một người đàn ông mặc áo đen, mang khẩu trang che kín mặt, cầm vật giống dao bước vào áp sát.

Người phụ nữ giằng co, chống trả tên cướp nhằm bảo vệ tài sản (Ảnh cắt từ clip).

Tên cướp thò tay giật sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ. Nạn nhân nhanh tay giữ lại sợi dây chuyền, giằng co quyết liệt với tên cướp. Dù bị ngã xuống nhưng nạn nhân vẫn giữ chặt sợi dây, đạp liên tiếp vào người gã đàn ông.

Lúc này, một phụ nữ khác đến ứng cứu, hô hoán. Tên cướp dùng dao đe dọa nhưng không lấy được dây chuyền nên bỏ chạy.

Vụ việc được cho là xảy ra tại địa bàn xã Diễn Thọ (thuộc huyện Diễn Châu cũ), nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Người đàn ông cầm vật giống dao xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền (Video: Lạch Vạn quê tôi).

Nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tân Châu vào sáng 15/3. Do nạn nhân chống cự quyết liệt nên tên cướp không đạt được mục đích.

Lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, khoanh vùng đối tượng tình nghi và tổ chức truy bắt.