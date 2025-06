Tạm giữ tài xế gây tai nạn làm 2 người chết ở TPHCM

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tạm giữ Nguyễn Bảo Hoàng (SN 1994, thường trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Bảo Hoàng bị cảnh sát tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, lúc 18h30 ngày 15/6, trước địa chỉ số 574 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô do Hoàng lái với xe máy do bà N.T.T. (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển chở theo mẹ và xe máy do anh T.K.C. (sinh năm 1995, ngụ quận 6) cầm lái.

Nhà chức trách xác định, trong quá trình đang lưu thông trên đường Kinh Dương Vương, ô tô do Hoàng cầm lái đã đụng vào dải phân cách, va chạm vào 2 xe máy trên. Hậu quả khiến mẹ con bà T. tử vong, anh C. bị thương.

Sau khi gây ra tai nạn, Nguyễn Bảo Hoàng đã rời khỏi hiện trường. Riêng anh C. được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Công an phường An Lạc đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi bỏ trốn, Hoàng được gia đình và công an vận động đã đến trụ sở Công an phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để đầu thú vào ngày 16/6.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật.