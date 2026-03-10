Bắt nghi phạm giật dây chuyền vàng của thiếu nữ ở TPHCM

Ngày 10/3, Công an xã Xuân Thới Sơn cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, bắt giữ nghi phạm giật dây chuyền của thiếu nữ trên địa bàn. Danh tính nghi phạm được xác định là Kim Thân (SN 1995, ngụ TPHCM).

Kim Thân bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, chiều 20/2, Thân đi câu cá ở ấp 73, xã Xuân Thới Sơn. Trên đường về, Thân thấy N.T.K.L. (17 tuổi) đeo sợi dây chuyền vàng, đi xe đạp điện.

Nghi phạm chạy xe bám theo nạn nhân đến đoạn đường vắng thì giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy. Thân bán tài sản trên được 6,5 triệu đồng, tiêu xài cá nhân.

Nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc truy xét. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tại nhà trọ, đồng thời thu hồi tài sản, trao trả cho bị hại.

Qua vụ việc trên, nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế đeo túi xách, nữ trang có giá trị khi đi đường; không đi một mình trên các đoạn đường vắng, nguy hiểm; nên đi cùng bạn bè hoặc chọn những tuyến đường đông đúc hơn.