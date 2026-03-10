Nữ nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp gần 30 tỷ đồng

Ngày 10/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi (35 tuổi, nhân viên ngân hàng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Vi tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tại tòa, bị cáo Vi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, sau phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án vẫn còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Vi cùng các bà Lê Thị Thủy Minh, Lê Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Thu Kiều và Nguyễn Thị Quế Trâm là đồng nghiệp, cùng làm việc tại một ngân hàng thương mại có chi nhánh tại Bình Dương (trước đây).

Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến ngày 31/8/2023, Vi đưa ra thông tin gian dối rằng cần vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách. Bị cáo hứa nếu cho vay tiền, các đồng nghiệp sẽ được hưởng tiền hoa hồng theo từng khoản đáo hạn. Tin tưởng, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Vi vay.

Bằng thủ đoạn này, Vi đã chiếm đoạt của các đồng nghiệp gần 30 tỷ đồng. Trong đó, bà Lê Thị Tuyết Nhung là người bị chiếm đoạt nhiều nhất, với số tiền 13,3 tỷ đồng.