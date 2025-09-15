Lời khai nghi phạm trộm 30 cây vàng trong ô tô ở TPHCM

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang lấy lời khai của Võ Minh Nghiệp (SN 1984, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Nghiệp là nghi phạm gây ra vụ trộm vàng trên ô tô của ông H.V.D. (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) rạng sáng 7/9.

Võ Minh Nghiệp bị bắt tại quán cà phê ở tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Công Bình).

Bước đầu, Nghiệp khai, hôm xảy ra vụ việc, nghi phạm thấy ô tô của ông D. đậu trên vỉa hè ở đại lộ Bình Dương. Phát hiện cửa mở, Nghiệp tiếp cận lấy vàng, điện thoại, tài sản của nạn nhân rồi rời đi.

Sau khi gây án, Nghiệp đem số vàng đi bán ở tiệm cầm đồ được hơn 700 triệu. Tiếp đó, nghi phạm bỏ trốn đến khu vực tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ) và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ tại một quán cà phê.

Sáng 7/9, ông H.V.D. đến Công an phường Phú Lợi trình báo bị mất cắp tài sản có giá trị lớn. Theo lời của ông D., khuya 6/9, ông lái ô tô bán tải biển số 61A-821.xx chở người bạn về căn nhà trên Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi. Sau khi người bạn vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè và ngủ, cửa trước bên phụ vẫn mở.

Sáng cùng ngày, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên gọi anh D. thức dậy. Chủ xe kiểm tra xe và phát hiện bị mất một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức bằng vàng gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn với khối lượng trang sức gần 30 cây vàng.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hơn 3h cùng ngày, có một người nam giới, mặc áo xe ôm công nghệ đã tiếp cận chiếc ô tô từ phía cánh cửa đang mở, dùng đèn pin để soi bên trong xe và sau đó rời đi. Vụ việc được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội gây chú ý.