Cạy cốp xe lấy trộm hơn nửa tỷ đồng

Dân trí Người phụ nữ đi làm về dựng xe trong sân nhà nhưng sơ ý để quên hơn nữa tỷ đồng trong cốp xe, khi ngủ dậy mở cốp kiểm tra thì tá hỏa khi toàn bộ số tiền đã "bốc hơi".

Tối 13/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng Đoàn Văn Quý (SN 2003), Trần Quốc Cường (thường gọi Cường Cháy, SN 2004), Lê Hoàng Tú (thường gọi Bin, SN 2008), để điều tra làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào khoảng 21h tối 11/5, chị Tr.Th.M.H. (SN1986, ngụ phường Hóa An, TP Biên Hòa) đi làm về và dựng xe máy tại sân nhà.

Các đối tượng bị công an bắt giữ cùng với tang vật

Lúc này, do sơ ý nên chị H. đã để quên số tiền 648 triệu đồng trong cốp xe, dựng trước sân nhà.

Đến 19h tối hôm sau (12/5), khi chị H. ngủ dậy thì thấy nhiều giấy tờ rơi trên nền sân nhà nên đã mở cốp xe kiểm tra thì tá hỏa nhận ra toàn bộ số tiền 648 triệu đồng đã "bốc hơi".

Sau đó, chị H. đã đến trình báo toàn bộ sự việc cho Công an tỉnh Đồng Nai. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an tỉnh Đồng Nai xác định đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng với số lượng tài sản bị mất giá trị lớn nên đã nhanh chóng phối hợp với Công an TP Biên Hòa tập trung lực lượng để điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 4 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ 3 đối tượng gây án gồm Quý, Cường và Tú.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ vật chứng gồm số tiền 540 triệu đồng cùng 1 xe máy hiệu wave.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Khoa Nam